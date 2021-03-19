The Washington Times: Пентагон готовится к борьбе с «обнаглевшей» Россией в Арктике

Вашингтон, 19 марта. Американская армия пытается установить господство в Арктике и собирается «бороться с наглой Россией и амбициозным Китаем», сообщают обозреватели американского издания.

Об этом пишет американское издание The Washington Times. Перевод статьи обозревателя Бена Вольфранга приводит «ПолитРоссия».

Пентагон на днях обнародовал новую стратегию, направленную на завоевание господства в арктическом регионе. Американцы собираются создать новый штаб в Арктике, чтобы совершенствовать подготовку военнослужащих для выполнения долгосрочных миссий в регионе. Также оборонное ведомство США собирается улучшить качество жизни военных, дислоцированных на Аляске, на что выделены значительные средства. Вольфранг отмечает, что все это поможет США бороться «со все более наглой Россией и амбициозным Китаем».

Вольфранг подчеркнул, что Россия, признанная арктической нацией, размещает в Арктике военные силы, а также развивает судоходные маршруты и планирует разработку природных ископаемых. Москву активно поддерживает Пекин, хотя Китай и не относится к арктическим державам и имеет лишь статус наблюдателя в Арктическом совете.

«Россия стремится контролировать присутствие других стран в регионе. Китай намерен получить доступ к арктическим ресурсам и морским путям, чтобы обеспечить и укрепить свой военный, экономический и научный подъем», — резюмировал обозреватель The Washington Times.

Также сообщается, что геополитические цели России и Китая идут вразрез с интересами США. Следовательно, последние должны бороться за господство в регионе.

Ранее сообщалось, что Для "сдерживания" России в северном регионе Великобритания отправит ВМС.