Блогер Ида Галич ответила на вопрос об изменах мужа

Москва, 19 марта. Известная телеведущая и блогер Ида Галич ответила на вопрос о неверности своего мужа Алана Басиева, с которым они сейчас находятся в процессе расторжения брака.

Знаменитость пообщалась с подписчиками в Instagram Stories и раскрыла некоторые детали, касающиеся личной жизни. Например, блогер рассказала, что официально они с Басиевым еще не развелись, но через месяц или два этот вопрос решится.

Кто-то из подписчиков Иды Галич поделился соображениями по поводу причин ее расставания с супругом. По мнению поклонника, звездный брак разрушила измена со стороны Басиева.

«Мой муж мне никогда не изменял. А я никогда не изменяла ему. Не додумывайте, пожалуйста», — ответила блогер.

Галич также рассказала, что после свадьбы взяла фамилию мужа, поскольку для него это был принципиальный момент. К тому же, знаменитость хотела, чтобы супруг, от которого у нее есть сын, чувствовал себя главой семьи. После развода блогер намеревается вернуть свою фамилию.

Звезда Instagram признавалась, что очень тяжело переживает расставание с мужем. Особенно сложно Иде Галич становится во время семейных праздников.