Звезда «Дома-2» Катя Жужа ждет третьего ребенка

Мале, 19 марта. Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа ждет ребенка от своего супруга Артема Маркелова, с которым они воспитывают двоих детей от предыдущего брака светской львицы.

Радостной новостью знаменитость поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Жужа, отдыхающая вместе с семьей на Мальдивах, опубликовала фото в розовом купальнике с округлившимся животом.

«Привет, ребята», — написала звезда «Дома-2» на английском языке.

У подписчиков Жужи закрались сомнения по поводу ее беременности. Поклонники предположили, что светская львица могла выложить старое фото. Одни утверждали, что снимок действительно сделан там, где сейчас находится Жужа, другие же писали, что на фото у звезды телестройки якобы не такой педикюр, как в Stories. Развеяла сомнения фанатов сестра мужа экс-участницы «Дома-2» Кристина.

«Девчонку хочу», — написала она.

Реалити-шоу «Дом-2» принесло Кате Жуже популярность, однако знаменитость ранее нелестно отозвалась о проекте. Звезда телестройки порадовалась, когда передачу сняли с эфира, поскольку не хотела бы, чтобы шоу смотрели ее дети.