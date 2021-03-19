Путин распорядился создать военный атташат при посольстве РФ в Мозамбике

Москва, 19 марта. Аппарат военного атташе при посольстве РФ учредят в Мозамбике, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Текст документа был опубликован в базе нормативных актов. Согласно указу, в состав аппарата войдут военный атташе и его помощник.

«В целях обеспечения международной деятельности Министерства обороны Российской Федерации постановляю учредить аппарат военного атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Мозамбик», — говорится в документе.

МИД России обменяется соответствующими нотами о создании указанного аппарата на территории республики. Финансовое обеспечение работы атташата будет осуществляться за счет бюджета Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) увеличит поставки гумпомощи для населения Мозамбика.