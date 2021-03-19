Житель Ярославля спас застрявшего на дереве домашнего енота

Ярославль, 19 марта. Житель Ярославля помог потерявшей енота женщине и снял питомца с дерева. Как выяснилось, «потеряшкой» оказалась енотиха по кличке Кисуля.

Питомец сорвался с поводка во время прогулки и убежал. Почти два часа женщина искала енотиху по всему району, но самостоятельно найти так и не смогла. После безуспешных поисков она разместила объявление о пропаже, и ей позвонили.

«Сказали, что на дереве сидит енот. Я сразу поехала туда», — рассказала хозяйка Кисули.

Женщина приехала на место и позвонила в МЧС, чтобы они помогли снять испуганного зверька. Однако в службе спасения ответили, что это не их профиль. На помощь пришел обычный прохожий.

Мужчина забрался на дерево и снял животное, завернув в куртку. Когда енотиха увидела хозяйку, она сразу же успокоилась. Ее поместили в клетку и повезли домой.

К необычному способу прибегли спасатели из Новомосковска, чтобы помочь коту спуститься с высокого дерева. Снять застрявшее животное при помощи лестницы было невозможно из-за большой высоты.