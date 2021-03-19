Германия не стала поддерживать резкие слова Байдена в адрес Путина

Берлин, 19 марта. Немецкое правительство прокомментировало заявление президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине.

Берлин имеет некоторые разногласия с Москвой, подчеркнули немецкие власти. Однако ФРГ разделяет общие интересы с Россией и нуждается в кооперации с ней, пояснили в правительстве.

«У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах — это отличает отношения правительств ФРГ и России», — рассказал представитель немецкого правительства Штефен Зайберт.

Ранее пользователи Сети из Швеции назвали американского президента дипломатической катастрофой. США пытаются поругаться со всеми вокруг, уверены шведы.