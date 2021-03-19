Украина и Литва готовят бойкот БелАЭС за спиной Минска

Киев, 19 марта. Объявившая бойкот закупкам электроэнергии с Белорусской АЭС Литва получила поддержку со стороны Украины, заявил литовский президент Гитанас Науседа в ходе визита.

Литовский лидер сообщил, что Киев и Вильнюс намерены разорвать энергетические связи с Россией и Белоруссией, чтобы присоединиться к энергосистеме Евросоюза. Стороны будут сотрудничать, чтобы добиться поставленной цели. В первую очередь Литва и Украина не будут закупать электроэнергию у Минска. При этом Науседа заявил, что выполнить это условие достаточно сложно, так как через российскую территорию следуют "неконтролируемые коммерческие энергетические потоки".

«Мы договорились координировать свою политику и действия, связанные с синхронизацией, и особенно с отказом покупать электроэнергию, выработанную на небезопасной БелАЭС», — заявил президент Литвы в Киеве.

Страны заявили, что планируют в течение нескольких лет отказаться от энергетических связей с РФ и переориентироваться на ЕС.

Эксперты на Украине негативно восприняли заявления о прекращении поставок в страну газового и дизельного топлива от НК «Роснефть». Это может привести к ажиотажу на топливном рынке и резкому росту цен для водителей.