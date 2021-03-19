«Ястребы вернулись на рынок»: экономисты отреагировали на повышение ключевой ставки

Справедливый уровень ключевой ставки Банка России — 6-7%, и чем быстрей она окажется в этом коридоре, тем лучше. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Центральный банк России принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Решение обусловлено ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза Банка России.

«Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска», — пояснили в ведомстве.

Ястребы вернулись на рынок

Александр Разуваев отметил, что Банк России принял долгожданное решение по ключевой ставке. Она повышена с 4,25% до 4,50%. Решение очень позитивно для российского рубля и слабо негативно для рынка акций, это касается дивидендного сегмента. По данным за февраль, в годовом выражении ставка ускорилась до 5,7% против обозначенной ЦБ цели в 4%. Дальнейшее повышение ставок однозначно не за горами. Оно не станет тормозом экономики на фоне дорогой нефти. В текущем году эксперт ожидает рост ВВП в 4%, стоимость доллара — 65-67 рублей, индекс Мосбиржи — четыре тысячи пунктов.

«Вчера о резком повышении ключевых ставок с разницей в несколько часов объявили Турция и Бразилия. Бразильский ЦБ увеличил стоимость займов сразу на 0,75 п. п., до 2,75% годовых, удивив рынок, который ждал шага на 0,5 п. п. Жестче ожиданий сработал и ЦБ Турции, поднявший ставку с 15% до 17% годовых (рынок прогнозировал рост до 16%). Инфляция в стране достигла 19% после того, как лира упала на абсолютное «дно» в ноябре прошлого года, достигая 8,3 лиры за доллар против 5,9 до начала пандемии», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, «ястребы» вернулись на рынок. И Банк России однозначно будет в общем тренде. Это очень хорошо, уверен эксперт.

«Справедливый уровень ключевой ставки Банка России — 6-7%, и чем быстрей она окажется в этом коридоре, тем лучше. Заниженная ключевая ставка — это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала. Российский рубль при нынешних депозитных ставках перестал быть валютой сбережений. Отсюда бегство граждан на рынок акций, в недвижимость и, конечно, доллар», — добавил собеседник ФАН.

По его мнению, ставки по депозитам и кредитам теперь вырастут на 0,5%–0,75%, потому что ясно — это не разовое повышение, а тренд. На конец 2021 года эксперт оценивает диапазон ключевой ставки ЦБ в 5,5% — 6,0. Ставки по вкладам граждан в 6% — это нормальный уровень, он вернет рублю статус валюты сбережения.

Своевременное решение

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что повышение уровня ключевой ставки с 4,25% до 4,5% было ожидаемо, так как регулятор уже обозначил: лимит для дальнейшего снижения ставки исчерпан. Кроме того, динамика восстановления экономики и инфляции показывает, что такое решение своевременно.

«В марте уровень инфляции составил 5,8%, что гораздо выше максимального уровня таргета — 4,2%. При этом статистические данные говорят о восстановлении отраслей и направлений. По депозитам это означает небольшой рост процентов, но при этом доходность вкладов будет все равно ниже инфляции. По кредитам серьезного удорожания ждать не стоит — рост ставок по займам составит не более 0,5-0,7% годовых», — заключил Артем Деев.

Напомним, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и составил 74,3025 рубля. Курс евро — 88,62 рубля.