«Крестовый поход» против России: чем Кремль может ответить США и Европе

России не нужно вступать в перепалку с американскими властями, а необходимо сосредоточить свои усилия на развитии экономики. Об этом в интервью ФАН заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Украинский политический эксперт Андрей Головачев предрек президенту США Джо Байдену отставку из-за выпадов в адрес российского лидера Владимира Путина. Специалист отметил, что подобные резкие высказывания, какие позволил себе глава Белого дома, недопустимы в дипломатии. Однако Головачев уверен, что его риторика неслучайна. По его мнению, администрация Байдена пытается объединить расколотую Америку и Европу вокруг идеи «крестового похода» против России.

«История повторяется: Америка запустила «Холодную войну-2» в попытке спасти евроатлантическое единство. Шаг, мягко говоря, рискованный, он совершенно не обречен на успех. Точнее, если план не сработает, то евроатлантическое единство прикажет долго жить», — считает эксперт.

Тем не менее в связи с последними заявлениями президента США возможен «оптимистический» сценарий, при котором Байден уйдет в отставку через год по состоянию здоровья. Головачев полагает, что после этого уже новые власти Соединенных Штатов попытаются наладить диалог с Российской Федерацией.

Политолог Рафаэль Ордуханян в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что «крестовый поход» против России идет уже давно. По его словам, страны Запада объединились на фоне русофобии.

«И без этих последних недопустимых высказываний Байдена ясно, что так называемый крестовый поход состоялся. Запад объединился на почве русофобии. К счастью, не вся Европа пошла по этому пути. Хотя определенная часть ЕС двигается в этом направлении. Но, прежде всего, нам необходимо немножечко успокоиться, не нужно вступать перепалку с этими людьми. Я думаю, что форма троллинга, которую выбрали власти России, является оптимальной. Потому что грех смеяться над больным человеком», — сказал собеседник ФАН.

Американист рассказал также, чем Кремль может ответить Соединенным Штатам и Европейскому союзу. По его словам, России необходимо сосредоточить свои усилия на развитии экономики.

«Нужно понимать одну вещь: все эти «крестовые походы» против нас будет проходить в области финансов, экономики и информации. Самый лучший ответ: чтобы это предотвратить, наши экономику, финансы и информационный уровень необходимо подтягивать. И тогда нам никакие «крестовые походы» будут не страшны», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент США Джо Байден унизил американскую нацию отказом от разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил американский телеведущий Шон Хэннити.