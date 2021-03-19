Клип Манижи занял второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения

Москва, 19 марта. Клип певицы Манижи на песню Russian woman, с которой она будет представлять Россию на Евровидении, занял второе место по просмотрам на YouTube-канале конкурса.

Видео отечественной исполнительницы набрало уже 4,5 миллиона просмотров. Клип уступил первенство музыкальному видео группы Hurricane на песню Loco Loco, с которой коллектив будет представлять Сербию. Лидеру удалось набрать 4,7 миллиона просмотров с 5 марта. Клип молдавской певицы Натальи Гордиенко на песню Sugar, к которой приложили руку Филипп Киркоров, посмотрели более 1 миллиона раз.

Песня Манижи для Евровидения вызвала широкий резонанс в обществе. Например, композиция возмутила «Союз православных женщин».