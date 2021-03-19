Смертельная болезнь заставила Вику Цыганову написать завещание

Москва, 19 марта. Певица Вика Цыганова призналась, что составила завещание из-за приступа смертельной болезни. Знаменитость столкнулась с тяжелым недугом 13 лет назад.

Страшное заболевание Цыганова подхватила от экзотического попугая. Сначала у певицы начались проблемы с дыханием, а затем отказали ноги. Врачам удалось спасти звезду, но медики сразу предупредили, что восстанавливаться придется долго. Произошедшее заставило Цыганову заранее определить, кому достанутся трехэтажный загородный дом, яхта и бизнес после ее смерти.

«Я не хочу в гробу потом вертеться и страдать на эту тему», — сказала 57-летняя исполнительница в программе «Секрет на миллион».

Вика Цыганова замужем за поэтом, продюсером и дизайнером Вадимом Цыгановым, детей у пары нет. За долгие годы брака забеременеть артистке так и не удалось. Прибегать к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) певица не стала, поскольку это, по ее мнению, противоречит природе, пишет сайт 360tv.ru.

Цыганова рассматривала и другие варианты появления наследников, например, возможность взять ребенка из детдома. Однако в итоге артистка не стала никого усыновлять, хоть и мечтала о материнстве.