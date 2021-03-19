Президент России сформировал свою квоту членов ЦИКа

Москва, 19 марта. Президент России Владимир Путин сформировал свою квоту членов Центризбиркома. В нее вошла председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Глава государства завершил процесс формирования нового состава Центризбиркома. Действующий председатель комиссии вошла в президентский список. По данным знакомого с ситуацией источника, в пятерку вошли Павел Андреев из Общественной палаты, сотрудница администрации президента Наталья Бударина, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, а также декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Приближенный к ЦИКу источник ранее подтвердил, что Элла Памфилова может сохранить свою должность. Полномочия руководителя комиссии заканчиваются в марте 2021 года.