В Италии танк по ошибке выстрелил в куриную ферму

Рим, 19 марта. Колоссальный ущерб птицеферме военные нанесли во время учений. Танк не рассчитал траекторию и выстрелил в стены предприятия.

Хозяева куриной фермы обнаружили мертвых птиц и разрушенную стену только после того, как пришли на работу утром. Инцидент произошел в итальянской провинции Порденоне. Часть кур удалось спасти.

В настоящий момент прокуратура Порденоне ведет расследование. Военным предстоит возместить ущерб, нанесенный птицеферме, а также объяснить, почему танк выстрелил в сторону населенного пункта.

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