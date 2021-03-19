Американец назвал преимущества жизни в России перед США

Москва, 19 марта. Многие сферы жизни, которые являются привычными для россиян, вызывают зависть у американцев. Об этом рассказал гражданин Соединенных Штатов Дилан.

Американец, который переехал в Россию в 2017 году, объяснил, что решил покинул родину из-за выгорания. По его словам, жизнь в Соединенных Штатах не похожа на популярные телешоу. Дороговизна и конкуренция вынуждают работать на износ, при этом успех никто гарантировать не может, передает «Экономика сегодня».

«Американская жизнь — это не ситком и реалити-шоу. Ты просто работаешь и смотришь эти шоу, чтобы хоть как-то сбежать от реальности, в надежде, что и у тебя что-нибудь когда-то получится», — объяснил Дилан.

Сказать такого о России нельзя, добавил американец. Среди шокирующих особенностей в стране он выделил много праздничных дней, в частности длинные новогодние каникулы, и четырехнедельные отпускные. Такая система «просто нереальна» для жителей США. Также в РФ значительно ниже стоимость на продукты и транспорт.

Российская медицина доступнее, чем американская. Она не оставит гражданина без имущества и средств к существованию, объяснил Дилан. Он рассказал, что в частной клинике в РФ сделал операцию с последующим пребыванием в больнице за 2 тыс. долларов. В США за аналогичные услуги он бы заплатил 15 тыс. долларов.

«Здесь определенно недорогая и доступная медицина. Ты можешь просто пойти лечиться без страха лишиться жилья или чего пострашнее. А в США такие печальные истории нередки», — утверждает Дилан.

Также американца поразила доступность интернета и мобильной связи. На родине подобные услуги стоят в десять раз дороже, чем в РФ. Гражданин США назвал более современной российскую банковскую систему. В Штатах нет возможности сделать перевод или просканировать карту. Преимуществом является налоговая система с вычетом НДФЛ из зарплаты. Дилан объяснил, что на родине отчетность по налогам является личным делом каждого и отнимает много сил. При несоответствии декларации во время проверки можно получить штраф.

Кроме того, большинство заведений в США закрывается в 21:00. В России же всегда есть, чем заняться, подытожил американец на канале «Открыто о России» в YouTube.

До этого, проживающий в России американец Хантер Кэйвуд рассказал, как впервые обратился в государственную клинику. Прежде всего, он был шокирован бесплатным приемом.