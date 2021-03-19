Павел Шперов: Происходящее на Украине считаю внутренним делом России

Накануне отмечалась седьмая годовщина возвращения Крыма в состав нашей страны. В моем понимании, оно началось гораздо раньше, потому что Крым никогда не сдавался. Всегда были люди, которые не смирились с тем, что регион был захвачен Украиной, и стремились вернуть его в состав России. Это было начиная с 1991 года.

Поэтому в 2014-м был уже финал, так как серьезные попытки предпринимались в 1990-е годы и в 2008-м. Крымчане пытались вернуться, никто не сдавался, и таких людей было, на самом деле, много. Поэтому я считаю даже немного несправедливым, что мы обращаем внимание только на весну 2014 года и забываем о тех, кто долгие годы бился за возвращение в родную гавань. О предыдущих событиях тоже нужно вспоминать, ведь если бы не борьба и сопротивление очень многих людей, то, возможно, семь лет назад все могло бы закончиться как в Одессе.

Конечно, процесс возвращения был достаточно сложным, но, тем не менее, мы прошли его успешно. Первое, о чем нужно упомянуть, хотя многие говорят об экономической стороне дела: самый главный вопрос — политический, потому что без Крыма Россия была бы неполноценной. Это земля, за которую было пролито крови большего количества людей, чем в настоящий момент живут на данной территории. То есть это сакральная земля. И, конечно же, возвращение Крыма было важнейшим событием в современной истории.

Нельзя забывать и о вопросе языка. Люди ведь бились не за то, чтобы лучше жить, получать более высокие пенсии или зарплаты, еще за что-то. Они бились за то, чтобы нас не ущемляли. Вся же проблема была в том, что нас считали людьми второго сорта, зачастую и третьего.

Постоянно было давление: ведешь ребенка в школу в первый класс, а тебе говорят: «Давайте выбирайте украинский класс». Документы — только на украинском… Вот так потихонечку, капля за каплей, они постоянно подтачивали. Каждый день делались новые маленькие, вроде бы, шажки, но которые просто давили. Они пытались нас тихо-тихо удушить. И это было во времена правления всех президентов, начиная с Леонида Кучмы и заканчивая тем же самым Виктором Януковичем. Даже при нем не прекращалось это давление, что бы мы ни говорили там о дружбе народов. И, конечно же, народ восстал и в итоге добился своего.

Экономическую сторону дела, честно говоря, я считаю вторым аспектом — мы достигнем того, чего хотим. Понятно, есть какие-то трудности, скажем так, объективные, а где-то и субъективные. Но, тем не менее, мы движемся в правильном направлении, Крым развивается, в Крыму много чего строится. Мы знаем, что все эти проблемы преодолеем с честью и достоинством и что в Крыму будет гораздо лучше, чем даже сейчас.

Я думаю, что соседи, поющие под западную дудочку, никогда не заткнутся. По одной простой причине — большинство из них проплачены, и все это инспирируется извне. Ведь, на самом деле, на территории нынешней Украины живут нормальные люди, и бóльшая часть из них, в общем-то, хочет иметь нормальные отношения с Россией, и очень многие хотят жить в России.

У них есть целый ряд регионов, которые считаются пророссийскими, но там тоже существует жесточайшее давление. Мы уже знаем, каким образом работали спецслужбы, в том числе и западные, когда было уничтожено все пророссийское движение. А оно же было не только на юго-востоке и в центре Украины, на западе тоже есть люди, которые очень хорошо относятся к России. Но они боятся, потому что запуганы — тебя за симпатию к нашей стране могут просто убить.

Это происходит все последние семь лет, да и раньше тоже происходило. Мы же понимаем, как взращивалась вся эта фашистская идеология, ведь она же появилась не вчера и даже не в 2014 году, а намного раньше. После первого «майдана» 2004–2005 годов это еще было не так заметно, но теперь… В итоге, данная идеология годами вскармливалась на деньги местных олигархов. Мы же все это прекрасно понимаем. Россия, увы, мало сделала для того, чтобы этому противостоять, я могу говорить прямо и откровенно — ничего сделано не было, все пустили на самотек.

Кстати, вообще не понимаю того момента, когда мы считаем государства, созданные на территории бывшего Советского Союза, настолько независимыми, что не имеем права даже вмешиваться в то, что там происходит. Считаю, что мы имеем такое право, это и наши внутренние дела тоже. Конечно, я понимаю, что где-то могу быть неправильно понятым, что посыплются обвинения, что хочу, дескать, кого-то «захватить» или еще что-то такое. Но вот мое мнение — внутренних дел на территории бывшего Советского Союза, бывшей Российской Империи в полном масштабе быть не может.

Еще и потому, что там живут наши соотечественники, русскоязычные, и за все эти земли проливали кровь наши предки. Поэтому мы имеем полное право высказывать не только свое мнение, но и каким-то образом воздействовать на политику всех этих государств. Несмотря на то, что де-юре они являются независимыми.