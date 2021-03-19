Эрдоган назвал роскошным ответ Путина президенту США

Анкара, 19 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине.

По мнению турецкого лидера, подобные высказывания со стороны главы Белого дома являются недопустимыми. Кроме того, Эрдоган назвал ответ Путина на выпад демократа «роскошным».

Ранее читатели британского издания Daily Mail назвали Байдена самым позорным президентом за всю историю США. Стоит отметить, что американец положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он «убийцей» Владимира Путина.