Губернатор Самарской области предложил Байдену медицинские услуги

Москва, 19 марта. Глава Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

По его словам, в сегодняшних реалиях российской стороне приходится иметь дело с очень неоднозначными представителями западных государств. Однако президент Владимир Путин в очередной раз показал, как необходимо поступать в подобных случаях.

«Пожелать здоровья — это по-русски, это по-человечески. Кстати, если кому-либо из наших заокеанских коллег нужно подлечиться — мы готовы оказать прием в медицинских учреждениях Самарской области», — сказал он.

Ранее стало известно, что читатели британского издания Daily Mail усомнились в адекватности Байдена после слов о Путине.