Токио, 19 марта. Вооруженные силы США в Японии уклоняются от внесения платы за прием передач японского телевидения с 1978 года, хотя обязаны это делать, сообщает NHK.

Представители телекомпании NHK жалуются, что руководство ВС США не оплачивает счета и не разрешает заходить на американские военные базы для взимания платы за услуги. Такая ситуация с американскими войсками тянется с 1978 года.

Представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии вынес на рассмотрение этот вопрос в парламенте. Он напомнил, что Правительство Японии покрывает коммунальные расходы военных баз ВС США из государственной казны.

Канал NHK формирует свой бюджет на основе платы за пользование телеантеннами. Согласно уставу, телеканал обязан проводить объективную редакционную политику и не склоняться в сторону определенных политических сил. СМИ уделяет особое внимание развитию национальной культуры и просвещению, а также проводит прямые трансляции дебатов в парламенте и важных пресс-конференций.

Ранее сообщалось, что США, Япония, Индия и Австралия хотят создать азиатское НАТО. Представители стран по видеоконференции обсудили большой перечень региональных вопросов, включая поддержание «основанного на правилах порядка» в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, проблемы китайско-австралийских отношений, споры вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао, приграничное противостояние между Нью-Дели и Пекином.