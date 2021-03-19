NASA договорилось со SpaceX о предотвращении столкновений спутников в космосе

Вашингтон, 19 марта. NASA и SpaceX подписали соглашение о расширении сотрудничества для предотвращения столкновений космических аппаратов и спутников.

В размещенном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщении говорится, что подписанный сторонами документ разрешает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией.

Уточняется, что главной задачей соглашения является недопущение сближений или столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink.

Напомним, что сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых спутников. По оценке компании SpaceX, которая занимается выведением этих аппаратов на орбиту, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель 20 марта выведет в околоземное пространство тунисский спутник связи телекоммуникационной компании «Телнет Холдинг».