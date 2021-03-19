Елизавета II расстроилась из-за скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, 19 марта. Скандальное интервью принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл расстроило королеву Елизавету II, рассказали знакомые с ситуацией источники британских СМИ.

Герцог и герцогиня Сассекские дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором прозвучали высказывания, вызвавшие широкий резонанс. Например, Маркл рассказала, что, когда она ждала ребенка, кто-то из членов королевской семьи беспокоился за цвет кожи будущего малыша. В ответ Букингемский дворец выразил беспокойство по поводу проявлений расизма.

По данным британских СМИ, Елизавета II вовсе не возмущена интервью своего внука и его жены. Кроме того, королева уже связалась с принцем Гарри и Меган Маркл в частном порядке и пообещала им свою поддержку.

«Она не злится, ей просто грустно. Королева всегда заботилась о Гарри и беспокоилась за него. Меган она тоже поддерживала, поскольку видела, насколько Гарри был счастлив рядом с ней», — рассказали источники газеты The Sun.

По словам королевского эксперта Кэти Николл, интервью Опре Уинфри задело супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон. Меган Маркл публично заговорила об их конфликте, что герцогиня Кембриджская сочла унизительным.