Герой-подводник рассказал о прикрытии «Северного потока — 2» силами ВМФ России

Ежегодно 19 марта моряки и ветераны ВМФ Российской Федерации отмечают День подводника. Командир атомного подводного крейсера стратегического назначения Краснознаменного Северного флота К-18 «Карелия», капитан I ранга, Герой России Юрий Юрченко рассказал ФАН о специфике задач нашего подводного флота.

Император Александр III Миротворец любил повторять: «Во всем свете у России только два верных союзника — наши армия и флот». Герой-подводник пояснил, что нашей стране флот необходим для защиты рубежей, коммуникаций, перевозок, контролирования ситуации в нейтральных водах и в экономической зоне. Одним из потенциалов стратегических ядерных сил России являются ракетные подводные лодки. По словам ветерана, подводные лодки в России строились и будут строиться, потому что являются мощной сдерживающей силой для врагов нашей страны.

Командир ракетного крейсера озвучил данные, о которых редко говорят в СМИ. Стратегическая инициатива США — к 2050 году разместить на всем постсоветском пространстве свои военные базы, в том числе высокоточные ядерные боекомплекты малой мощности. Это позволит потенциальному противнику России уничтожить одним залпом наши стратегические ядерные силы.

Однако атомные подводные лодки РФ выпадают из этой схемы. Это аргумент, который делает планы Вашингтона уязвимыми. Даже если агрессору удастся лишить нашу страну ядерного щита на суше, у Москвы останется мощный ответ в виде подводного флота, который в состоянии осуществить возмездие. И в США это прекрасно понимают.

«Я считаю, что России нечего делить с Соединенными Штатами. К нашему Северному морскому пути у них, разумеется, никаких претензий быть не может. Пусть осваивают Арктику, они вполне могут это делать, — но только со своей стороны», — отметил Юрченко.

Командир атомной субмарины добавил, что никаких сомнений в том, что Северный морской путь принадлежит России и только России, быть не может.

Юрченко также напомнил, что уже в конце ХХ века наши подводные лодки осуществляли доставку необходимого оборудования и продуктов подо льдом Карского моря в точки Крайнего Севера.

«Звание Героя России я получил за поход в составе группы подводных лодок на Северный полюс в 1994 году в честь 300-летия Российского флота, — поделился воспоминаниями собеседник ФАН. — 29 июля на глубине около ста метров моя подводная лодка прошла географическую точку полюса».

После всплытия впервые в истории на Северном полюсе наши моряки установили Андреевский и Государственный флаги России.

Помимо сдерживающего фактора, по словам Юрченко, современный подводный флот России выполняет функции охраны и защиты нашего транспорта. Суда, которые выполняют государственную задачу в той или иной точке планеты, находятся под защитой Вооруженных сил России, отметил он.

К примеру, строительные суда, осуществляющие сегодня прокладку газопровода «Северный поток — 2», находятся под прикрытием нашего подводного флота. Подлодки сопровождают корабли в нейтральных водах. А когда те входят в территориальные воды какой-либо страны, субмарины находятся в «шаговой доступности», недалеко от границы, чтобы в случае необходимости защитить эти суда. При этом российские военные неукоснительно соблюдают все международные нормы мореплавания.

В заключение Герой России пожелал своим коллегам-подводникам, которые несут вахту, здоровья, долголетия, успеха и удачи во всех делах.