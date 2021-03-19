Военный эксперт объяснил, каким будет ответ РФ на запуск новых американских МБР

Москва, 19 марта. Новейшие межконтинентальные баллистические ракеты США, которые планируют испытать в ближайшее время, не представляют угрозы для России, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее стало известно, что США в попытке догнать РФ в сфере гиперзвукового оружия начали работу над перспективной ракетой AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, которая может достичь Москвы всего за 20 минут. Хатылев считает, что ни эта, ни любая другая ракета не сможет пробиться через российскую систему ПВО, передает издание Nation News.

«Система противовоздушной, противоракетной и в целом воздушно-космической обороны России обеспечивает 100-процентное поражение всех видов целей на средних и больших высотах: от маловысотных до баллистических ракет», — заявил он.

Кроме того, по словам эксперта, ракета находится в стадии разработки, поэтому о ее реальных возможностях говорить рано. При этом он отметил, что системы ПРО могут отследить пуск МБР в течение нескольких секунд с момента старта, поэтому Россия сможет защититься от новых американских ракет.

«За эти 20 минут могут стрелять: военно-морской флот, если это с западного направления, авиация, в том числе и дежурящие на аэродроме, в воздухе, зоне готовности номер один. Также сможет стрелять противоракетная оборона: комплексы С-400, С-300ПМ и остальные», — пояснил он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, почему армиям США и ЕС не удастся пробить оборону России.