Авиасообщение между Москвой и Коломбо может возобновиться с 1 апреля

Москва, 19 марта. Прямые авиарейсы между Москвой и крупнейшим городом Шри-Ланки Коломбо могут возобновиться с 1 апреля. Об этом заявил посол республики в России Мигахаланде Дураге Ламаванса.

По его словам, на сайте авиакомпании «Аэрофлот» уже доступны к бронированию билеты. Согласно предоставленной авиаперевозчиком информацией, производить перелеты планируется два раза в неделю.

Дипломат добавил, что авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines также планирует начать осуществлять рейсы. Однако даты будущих перелетов пока не установлены.

Власти Израиля ранее допустили возможность восстановления авиасообщения между Москвой и Тель-Авивом. Об этом сообщил глава израильского МИД Габи Ашкенази.