Суд продлил меру пресечения личному окулисту Навального Васильевой

Москва, 19 марта. Басманный суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы «Альянса» Анастасии Васильевой и сторонника Навального Николая Ляскина до 23 июня.

Личного офтальмолога блогера Алексея Навального и его соратника обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Адвокат Васильевой Дмитрий Джулай рассказал, что его подзащитной инкриминируют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Вину глава «Альянса» не признает.

По версии следствия, Васильева может иметь отношение к организации несогласованного митинга в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в Москве 23 января. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в мероприятии участвовали около 20 человек с подтвержденным COVID-19, нарушившие предписанный им режим самоизоляции.