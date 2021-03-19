Игорь Крутой рассказал о тяжелой судьбе Валерия Леонтьева

Москва, 19 марта. Композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками откровениями о жизни народного артиста Валерия Леонтьева. По его словам, у звезды была тяжелая судьба.

Крутой отметил, что у многих складывается впечатление, что в жизни артиста было все легко, а удача всегда ходила с ним за руку. Но это далеко не так. Леонтьев очень редко — в моменты безумного доверия — раскрывал свою душу перед Крутым.

«Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком», — написал Крутой на своей странице в социальной сети Instagram.

Игорь Яковлевич обратился к своему другу в его день рождения и пожелал ему счастья. Он подчеркнул, что хочет, чтобы артист больше улыбался своей фирменной улыбкой, сообщает сайт 360tv.ru.

Валерий Леонтьев празднует 19 марта день рождения. Артисту исполнился 71 год. О его личной жизни известно немного. В 1972 году у артиста завязались отношения с Людмилой Исакович. Валерий взял ее в жены в 1998 году. Детей у супругов нет.