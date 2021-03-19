Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в Евросоюзе в мае

Москва, 19 марта. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может пройти регистрацию в Евросоюзе в мае.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может одобрить применение российского препарата примерно через два месяца, во второй половине мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Берлине.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что в европейских странах на текущий момент наблюдается нехватка вакцины. В связи с этим третью волну распространения инфекции может не удастся предотвратить.