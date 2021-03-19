Донаты для стримеров могут начать облагать налогом в России

Москва, 19 марта. Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Российской Федерации могут начать облагать налогом донаты для стримеров.

Соответствующие изменения в законодательство уже находятся в стадии подготовки. Об этом чиновник рассказал журналистам по итогам встречи рабочей группы с представителями Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

«В Росфинмониторинге есть определенные соображения по поводу необходимости регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей», — говорит Пушков.

Инициатива объясняется тем, что деятельность интернет-стримеров направлена на получение прибыли. Их нахождение в правовом поле является общемировой практикой, добавил сенатор.

Ранее Алексей Пушков раскрыл в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей детали законопроектов по регулированию деятельности сети Интернет. Инициативы направлены в том числе на противодействие культуре треш-стриминга.