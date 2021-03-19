Соседка Бондарчука и Андреевой рассказала о хостеле в их доме

Москва, 19 марта. Соседка режиссера Федора Бондарчука и его супруги, актрисы Паулины Андреевой, рассказала о хостеле, который организовали в их доме в центре столицы.

Еще в 2018 году Бондарчук приобрел квартиру площадью более 100 квадратных метров в доме 1928 года постройки. В элитных апартаментах с видом на Кремль очень долго шел ремонт. После того, как режиссер купил роскошную недвижимость, у жильцов дома возникла серьезная проблема — на втором этаже открылся хостел. Бюджетную ночлежку облюбовали темнокожие студенты и начали устраивать там вечеринки.

«По ночам стены ходуном ходили — мне моя подруга рассказывала. Она живет этажом выше и всю ночь уснуть не могла, так эти студенты резвились», — поделилась соседка Бондарчука и Андреевой.

В итоге жильцы написали письмо в высшие инстанции и чуть не дошли до президента РФ Владимира Путина, чтобы ночлежку ликвидировали. Скорее всего, Бондарчук тоже подписал это обращение. Соседка режиссера сделала такой вывод, поскольку хостел закрылся довольно быстро, пишет «Собеседник».

Федор Бондарчук и Паулина Андреева недавно стали родителями — в начале марта актриса родила супругу сына. Звездная пара скрывала беременность даже от родственников, передает сайт 360tv.ru.