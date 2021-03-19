Украина готова провести люстрацию граждан ЛДНР

Киев, 19 марта. Верховная рада готова рассмотреть законопроект, которым предусмотрена уголовная ответственность для некоторых категорий граждан, работающих и проживающих в ЛДНР.

Как заявил министр по вопросам реинтеграции Украины Богдан Чумак, являющийся одним из авторов законопроекта, процесс люстрации начнется сразу же после возвращении территорий ЛНР и ДНР под контроль официального Киева.

«Логика люстрации не в том, чтобы наказать всех причастных, а именно в ограничениях ключевых виновников в доступе к должностям, на которых они могут повлиять на национальную безопасность», — подчеркнул он.

Военнослужащие ЛДНР, как отметил киевский чиновник, «должны понести полную уголовную ответственность за свои действия».

«Ответственность с них не будут снимать, не будут и амнистировать их», — сказал Чумак.

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