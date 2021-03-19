Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Украина готова провести люстрацию граждан ЛДНР

Украина готова провести люстрацию граждан ЛДНР

Киев, 19 марта. Верховная рада готова рассмотреть законопроект, которым предусмотрена уголовная ответственность для некоторых категорий граждан, работающих и проживающих в ЛДНР.

Как заявил министр по вопросам реинтеграции Украины Богдан Чумак, являющийся одним из авторов законопроекта, процесс люстрации начнется сразу же после возвращении территорий ЛНР и ДНР под контроль официального Киева.

«Логика люстрации не в том, чтобы наказать всех причастных, а именно в ограничениях ключевых виновников в доступе к должностям, на которых они могут повлиять на национальную безопасность», — подчеркнул он.

Военнослужащие ЛДНР, как отметил киевский чиновник, «должны понести полную уголовную ответственность за свои действия».

«Ответственность с них не будут снимать, не будут и амнистировать их», — сказал Чумак.

Недавно вице-премьер-министр Украины Алексей Резников рассказал, что планируется ввести особую модель правосудия для Донбасса. Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, как молодежь Украины уклоняется от призыва в армию.

Новости партнеров