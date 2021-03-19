Немецкие аналитики рассказали, почему невозможно игнорировать биткоин

Берлин, 19 марта. Аналитики Deutsche Bank рассказали о невозможности игнорировать самую популярную криптовалюту.

О новом отчете немецких банкиров пишет CoinDesk. Учитывая рыночную капитализацию главной криптовалюты в 1 триллион долларов, она стала «слишком важна» для того, чтобы ее игнорировать.

«Цена биткоина может продолжать расти», — говорится в отчете.

Тенденция продолжится до тех пор, пока биткоин привлекает новых игроков институционального уровня. При этом криптовалюты останутся подвергнутыми повышенной волатильности из-за своей ограниченной доступности, считает Deutsche Bank.

Инвесторы в биткоин могут разориться из-за ошибочной стратегии. Об этом заявил эксперт Василий Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей. Если популярная криптовалюта продолжит терять в цене, то ее стоит продавать, уверен экономист.