Власти США готовятся к бойкоту результатов выборов в Сирии

Вашингтон, 19 марта. Администрация президента США Джо Байдена не признает результаты выборов в Сирии, если голосование не будет проводиться под наблюдением ООН и транслировать точку зрения «всего сирийского общества». Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Джеффри Делорентис.

По словам дипломата, власти Сирии якобы намерены «использовать выборы», назначенные на май, для «подтверждения легитимности» президента республики Башара Асада. Делорентис подчеркнул, что нынешняя американская администрация выступает против проведения «несвободных» и не подконтрольных ООН выборов.

«Мы по-прежнему твердо заявляем, что единственный путь вперед — это продвижение политического процесса, отвечающего условиям, изложенным в резолюции 2254 Совета Безопасности», — добавил Делорентис.

В октябре прошлого года Штаты обвинили правительство Сирии в умышленном затягивании процесса разработки новой конституции. Вашингтон утверждал, что Дамаск таким образом планирует избежать участия наблюдателей ООН в процессе голосования, как того требует «дорожная карта» по урегулированию сирийского конфликта.

По словам Делорентиса, в разработке новой конституции пыталась принимать активное участие сирийская оппозиция, но встретила «отказ режима Асада» в сотрудничестве.

Интересы США

Очевидно, что под «всем сирийским обществом», о котором упомянул Делорентис, имеется в виду не столько народ республики, сколько вооруженная оппозиция и боевики, с которыми тесно сотрудничает Запад. Факт партнерства Штатов с рядом орудующих в Сирии вооруженных формирований уже ни для кого не секрет.

Так, широко известно об активной поддержке американцами отрядов курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (СДС). В сотрудничестве с ними военнослужащие США фактически оккупировали северо-восточные районы страны, богатые нефтяными месторождениями. Здесь ведется незаконная добыча нефти, принадлежащей сирийскому населению, с ее последующей контрабандой за рубеж.

Поддержка незаконных формирований и их высокой активности позволяет Штатам дольше оставаться в регионе, выгодном в плане ресурсов. Так, Вашингтон по-прежнему настаивает, что не выводит свой контингент из страны ради борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в России). Между тем РФ заявляла о полном разгроме группировки в Сирии еще в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.