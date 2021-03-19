Монтаж пролетов пешеходного моста начался в Волгограде

Волгоград, 19 марта. Рабочие начали проводить монтаж пролетных конструкций нового пешеходного моста на Центральной набережной Волгограда. Строительные работы начались в ночь на 19 марта.

Монтаж проводят в ночное время в целях обеспечения безопасности водителей на дорогах, поскольку для этого необходимо ограничивать движение транспорта по Нулевой Продольной магистрали на участке от улицы Комсомольской до улицы им. 7-й Гвардейской. Сейчас стартовала установка самого большого сооружения.

«Мы начали монтировать первую часть пешеходного моста, одна укрупненная балка весит 46 тонн, другая — 31. Для этого сегодня задействованы 300-тонный кран и пара единиц вспомогательной техники», — цитирует гендиректора подрядной организации Михаила Савочкина «Волгоградская правда».

Мостовая конструкция представляет собой высокопрочную легированную сталь, для производства которой требуются профессиональное оборудование и опытные квалифицированные специалисты. При этом общий вес всех элементов достигает порядка 300 тон, а сами конструкции создавались по индивидуальным чертежам.

В Приморье тем временем к концу 2021 года планируют достроить новую трассу Владивосток–Находка–порт Восточный. Протяженность дороги составит 25 километров.