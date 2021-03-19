Банк России поднял ключевую ставку впервые с конца 2018 года

Москва, 19 марта. Ключевая ставка выросла на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров.

Ужесточение денежно-кредитной политики произошло впервые с конца 2018 года. Тогда решение носило упреждающий характер из-за негативного влияния на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

В прошлом году регулятор для минимизации последствий пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику и довел ставку до исторического минимума в 4,25%. С осени в стране стала разгоняться инфляция, поэтому пришлось поставить цикл смягчения на паузу.