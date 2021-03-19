Киркоров забрал почти 79% от гонорарного бюджета праздничного концерта в Петербурге

Москва, 19 марта. Поп-исполнитель Филипп Киркоров в очередной раз доказал, кто в нашей стране король эстрады. Певец за свое участие в традиционном праздничном «сборнике» в честь 8 Марта в Петербурге получил почти 79% от общего гонорарного фонда, передает корреспондент ФАН.

Всего к участию в программе «Нашим любимым» было привлечено 15 артистов различных жанров. Гонорары также получили сценарист и постановщик шоу.

Это было второе крупное шоу со зрителями в БКЗ «Октябрьский» после начала пандемии. Первым был концерт, приуроченный к 23 Февраля, и «победителем» в нем стал Денис Майданов с гонораром в 692 тысячи рублей.

Филипп Киркоров, приглашенный поздравить женщин с 8 Марта, превзошел эту цифру в пять раз — он получил 3,5 миллиона рублей. Что вполне объяснимо — король эстрады вышел на сцену в сопровождении своей группы, а его костюмы, как и всегда, поражали яркостью. Ну и, естественно, именно он завершал концерт.

В концерте приняли участие Анна Ковальчук (130 тысяч рублей), Татьяна Буланова (150 тысяч), Карина Чепурнова (26,5 тысячи), Иван Ожогин (100 тысяч), победитель шоу «Голос» Петр Захаров (150 тысяч) и другие артисты.

Напомним, ранее Олег Газманов обратился к правительству с просьбой помочь музыкальной индустрии, так как многие певцы и исполнители были вынуждены содержать свои коллективы, не зарабатывая. Киркоров заявил, что за первые три месяца потерял 50 миллионов рублей.