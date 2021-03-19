Политолог Дзермант объяснил, кто стоит за подготовкой провокаций в Белоруссии

Минск, 19 марта. Готовящиеся провокации в Белоруссии организовываются с помощью «зарубежных лидеров эмиграции». Об этом высказался политолог и публицист Алексей Дзермант.

Специалист объяснил, кто стоит за подготовкой провокаций в Республике Беларусь, намеченных на 25 марта. В эту дату граждане страны отмечают День независимости. По мнению эксперта, от этого никуда «не деться». Политолог предсказал возможное оживление протестов в период с 25 по 28 марта. В ближайшие выходные после праздника на улицах могут начаться провокации, утверждает Дзермант. Публицист утверждает, что так называемые лидеры оппозиции за рубежом хотят «поддерживать имидж».

«По сути, им нужно показать свою значимость, чтобы козырнуть этим перед спонсорами на Западе», — констатировал Дзермант в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Политолог предупредил об опасности, которая может появиться на улицах в связи с провокациями. Могут пострадать обычные граждане. Эксперт призвал воздержаться от вовлечения в протесты и обезопасить от этого своих родственников и знакомых.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила о намерении запустить онлайн-голосование за переговоры с властями республики при международном посреднике.