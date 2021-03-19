Лавров рассказал о фриковой дипломатии в арсенале западных лидеров

Москва, 19 марта. Западные политики изобретают небылицы и выдвигают необоснованные обвинения, а также высокомерно отказываются подкреплять их доказательствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом российский министр иностранных дел рассказал во время выступления на заседании попечительского совета Фонда им. А. М. Горчакова. По его словам, на Западе в ход идут всевозможные фейковые новости, которыми заполнены все СМИ и социальные сети.

«В арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва готова вести равноправный диалог на платформе Совета Европы.