В Минпромторге обсудили проект освоения крупнейшего в мире месторождения золота

Москва, 19 марта. В Минпромторге России обсудили «дорожную карту» проекта освоения месторождения Сухой Лог, крупнейшего в мире по запасам рудного золота.

На совещании представители министерства, администрации Иркутской области, Республики Бурятия и ПАО «Полюс», которому принадлежит лицензия на разработку месторождения, рассмотрели инвестиционный проект освоения Сухого Лога. По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных, проект станет локомотивом для экономики Иркутской области и Бурятии.

«Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2500 рабочих мест и получить более 470 миллиардов рублей дохода в бюджет до 2039 года. Для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в Бодайбо Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги, мосты в Бурятии», — отметил он.

Сухой Лог считается крупнейшим по запасам золоторудным месторождением в мире, они оцениваются в 2700 тонн золота и 1530 тонн серебра. Лицензия на разработку месторождения принадлежит ПАО «Полюс». Компания планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство в 2022–2026 годах горно-обогатительного комбината мощностью переработки 33,2 млн тонн руды в год. Для реализации проекта «Полюс» собирается инвестировать в проект более 3 миллиардов долларов США.