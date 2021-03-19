Роскомнадзор выявил около 40 случаев цензуры российских СМИ на зарубежных платформах

Москва, 19 марта. Порядка 40 случаев цензуры в отношении российских СМИ на иностранных платформах зафиксировали специалисты Роскомнадзора.

Эксперты ведомства выявили 37 случаев цензуры в отношении информации, предоставленной российскими СМИ, со стороны зарубежных платформ в интернете. Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев в ходе пресс-конференции.

До этого Роскомнадзор потребовал от корпорации Google LLC снять ограничения с официального канала «Вести Крым» на YouTube. Подобные действия администрации компании нарушают принципы свободного распространения данных.