Соседи Бондарчука и Андреевой хотят выяснить, на кого похож их сын

Москва, 19 марта. Российский режиссер Федор Бондарчук пару лет назад купил новое жилье. Артиста уже видели соседи, и теперь они хотят посмотреть на наследника звезды кино.

Недвижимость в элитном районе Москвы режиссер «9 роты» приобрел за 80-90 миллионов рублей в 2018 году. Сейчас квартира стоит гораздо больше, поэтому риелторы считают покупку жилья целесообразной. Ремонт в квартире Бондарчука сделан по последнему писку моды.

Жительница соседнего дома Валентина Васильевна видела Бондарчука, когда гуляла с внуком. Знаменитость приехал на дорогущей машине, поздоровался с соседкой и убежал. Теперь жильцы дома хотят посмотреть, как выглядит сын Бондарчука и его супруги Паулины Андреевой.

«Мы все ждем, когда Паулина начнет гулять с малышом. Очень хочется посмотреть, на кого похож мальчишка: на Федора или Паулину?» — сказала соседка в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Паулина Андреева вышла замуж за режиссера в сентябре 2019 года. До этого пара встречалась четыре года. В начале марта у Федора и Паулины родился сын, которого назвали Иваном.