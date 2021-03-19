Двое болгарских военных арестованы за разглашение секретных данных

София, 19 марта. Иностранное государство могло получить секретную информацию от двух болгарских военнослужащих, они арестованы. Об этом сообщило минобороны Болгарии.

Задержанные сотрудники болгарского Минобороны подозреваются в разглашении секретных данных России, сообщила представитель главной прокуратуры страны Сийка Милева.

«Речь идет о группе лиц, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу иностранного государства», — заявила она.

Согласно ее словам, один из задержанных получил образование в Москве. Он якобы занимался формированием сети осведомителей среди высокопоставленных военнослужащих. У его супруги имеется двойное гражданство, и она «занималась контактами президента Болгарии с представителями российского посольства». Известно, что среди арестованных нет граждан РФ.

Ранее болгарский евродепутат призвал расширить санкции против России за «шпионаж».