В США затравили «ястребов-атлантистов» за критику опуса Гозмана об «отсталой» России

В политике Соединенных Штатов по отношению к России сложился явный кризис целеполагания. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший недавние публикации американского Атлантического совета.

…Честно говоря, чтобы сделать такой вывод, можно было бы ограничиться упоминанием абсурдной выходки 46-го президента США Джо Байдена, назвавшего президента РФ Владимира Путина «убийцей». Следствием этого афронта стало показательное «приглашение» российского посла из Вашингтона в Москву на консультации.

Но мы решили не облегчать себе жизнь и обратились к материалам, публикация которых была обделена вниманием российской общественности.

Есть в нашем мире одна весьма неоднозначная организация, основанная при НАТО еще в 1961 году, — Атлантический совет. Эта американская «аналитическая» контора со времен холодной войны является самым консервативным и антироссийским мозговым центром США, исторически окормляющим наиболее отвязные и агрессивные планы против России. Неудивительно, что 25 июля 2019 года Минюст РФ включил Атлантический совет в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Удивительно и показательно иное — с разницей всего в пару недель на сайте Атлантического совета появились два посвященных России доклада с диаметрально противоположными посылами. Первый материал, традиционно посвященный «светлому будущему» России «после Путина» («Russia after Putin: How to rebuild the state») особой реакции не вызвал, зато вторая статья («Focus on interests, not on human rights with Russia») вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Последовавшая за этой публикацией склока как раз и стала яркой иллюстрацией кризиса целеполагания в политике США по отношению к России.

Впрочем, обо всем по порядку.

Объективных причин для революции нет

Итак, 24 февраля 2021 года Атлантический совет опубликовал доклад «Russia after Putin: How to rebuild the state», написанный весьма ангажированными авторами — шведским экономистом и сотрудником Совета Андерсом Ослундом, а также президентом «Союза правых сил» Леонидом Гозманом. Что любопытно, на русском языке доклад не публиковался.

Материал получился довольно скромным — как по содержанию, так и по политическому капиталу. Ни один крупный эксперт по России из состава Совета не пожелал выступить ни рецензентом «поделки» Ослунда-Гозмана, ни даже просто поучаствовать в дискуссии. Такая осторожность «атлантистов», демонстративно проигнорировавших доклад собственной организации, не может не вызывать улыбки. Российская оппозиция, кстати, тоже практически не отреагировала на публикацию «Russia after Putin». Получается, что доклад не нашел бенефициаров ни в Штатах, ни в Европе, ни в России.

В целом, материал Ослунда-Гозмана представляет собой завуалированный «план пожеланий» того, как следует действовать после гипотетической «цветной революции» в России. Сам термин «цветная революция» авторы старательно избегают, подменяя его неким «демократическим прорывом». Однако, судя по основным положениям доклада, основным источником вдохновения для его авторов послужил опыт украинской «революции гидности». Весьма занимательно само название доклада, исходя из которого можно понять, что Ослунд и Гозман предлагают жителям России «Перестройку №2» — хотя к чему привела первая, все хорошо помнят.

В докладе Атлантического совета такой «Перестройке №2» подлежит уже постсоветское государство РФ — с заменой президентской республики на парламентскую, масштабной приватизацией, открытием внутреннего рынка, а также ликвидацией правоохранительных органов. По сути, перед нами — реинкарнация сценария конца 1980-х годов, наполненная, правда, немалым количеством противоречий.

Так, с одной стороны авторы всячески намекают, что единственным способом реализации подразумеваемого ими «прорыва» является… государственный переворот. С другой, Ослунд и Гозман признают, что современная Россия — это страна с устойчивой экономикой, низким уровнем инфляции, минимальным бюджетным дефицитом, большими валютными резервами, эффективной системой налогообложения, а также развитым средним и малым бизнесом. То есть объективных причин для революции в России попросту нет.

К месту будет вспомнить и требование авторов «освободить всех политических заключенных». Если свериться с реальными данными, то оказывается, что под «политическими заключенными в РФ» Ослунд и Гозман подразумевают прежде всего… радикальных исламистов, осужденных за терроризм.

Подробно разбирать прочие казусы опуса Ослунда-Гозмана: роспуск ФСБ и Следственного комитета РФ, отказ от президентской республики, призыв к созданию содействующих сепаратизму (!) госмеханизмов, идея каким-то образом разменять территории государства на «благосостояние и безопасность народа», бесконтрольная приватизации промышленности в духе «лихих 1990-х», «демонополизация» всех рынков (то есть полное открытие их для западных товаров), создание условий для продолжение вывоза капитала, масштабнейшая десоветизация с требованием «отказаться от нынешнего сталинского государственного гимна» — смысла не имеет. Чем заканчиваются подобные инициативы, можно увидеть на примере множества жертв «цветных революций», включая ту же Украину.

Отметим лишь, что Россия воспринимается авторами доклада в абсолютно расистском, человеконенавистническом ключе — как страна второго сорта, чьи граждане не дотягивают до уровня «просвещенной» Европы: «Новому правительству потребуется время и усилия, чтобы преодолеть этот менталитет».

С учетом этого понятно, почему даже самые отъявленные «ястребы» в Атлантическом совете постарались дистанцироваться от материала Ослунда-Гозмана. Любому мало-мальски вменяемому человеку очевидно, что призывы в духе «русский — сдавайся!» не найдут понимания ни на уровне руководства России, ни среди населения нашей страны.

В целом, доклад выступает наглядным свидетельством тупика агрессивного курса Совета, а значит и американского истеблишмента в отношении России. Интеллектуальным «ястребам» стало просто нечего предложить Белому дому!

В лучших традициях cancel culture

Опус Ослунда-Гозмана написан в духе войны, которым живут Соединенные Штаты в отношении России уже 15 лет. Но этот курс подразумевает постоянное поднятие ставок, и здесь Белый дом стал заложником своей агрессивной политики. Продолжать генерировать вал антироссийских санкций уже невозможно, так как последние начинают угрожать интересам самих США. Любой иной агрессивный прессинг в отношении России способен привести лишь к мобилизации последней. В случае реализации такого сценария очевидно, что Москва немедленно «закроет» все свои проблемные зоны по периметру границ, включая Украину, и станет еще более активно искать союзников на Востоке. Подобное не нужно ни США, ни ЕС.

Примерно этим мыслям и была посвящена выложенная 5 марта на сайте все того же Атлантического совета статья «Focus on interests, not on human rights with Russia» за авторством научного сотрудника Института Катона Эммы Эшфорд и бывшего сотрудника Национального совета по разведке США, а ныне директора организации «Форсайт» при Атлантическом совете Мэтью Берроуза.

Авторы призвали Белый дом разделять в отношениях с Кремлем идеологические установки и прагматичные интересы Штатов. Эшфорд и Берроуз подчеркнули, что новые антироссийские санкции США, введенные после «случая с Навальным», не отвечают стратегическим интересам американской стороны. Взаимное сотрудничество Вашингтона и Москвы в области ядерной и стратегической стабильности, а также усиления контроля над вооружениями гораздо важнее каких-то символических санкций, отметили авторы статьи.

Через неделю после появления статьи Эшфорд и Берроуза в кулуарах Атлантического совета разгорелся серьезный конфликт. Два десятка его членов, в том числе экс-посол США в РФ Александр Вершбоу, экс-посол США на Украине Джон Хербст и экс-посол США в Польше Дэниел Фрид, в лучших советских традициях выпустили открытое письмо с требованием осудить публикацию и покарать авторов. Подписанты призвали не разделять темы «прав человека» и «интересов США». Дескать, игры в realpolitik — это удел прошлого, а теперь в Вашингтоне вновь торжествует идеологический подход во внешней политике, который предусматривает экспорт демократических ценностей в другие страны. Словом, сторонников прагматичного курса затравили в лучших традициях cancel culture!

Все это подчеркивает глубочайший идеологический и, главное, интеллектуальный тупик, в наличие которого американские интеллектуалы не в силах признаться. Им проще продолжать закручивать гайки, толкая мир в нестабильность, теряя коммуникации и взаимное доверие с Россией, чем постараться трезво посмотреть на проблему. Такое отсутствие стратегического курса, жизнь конъюнктурными интересами, а не стратегическими целями удивительно сближают образ американского истеблишмента с… украинским.

«Все проблемы исходят из России, это корень всего зла, но лучший способ отношения к ней — игнорирование или провокация. Завтра, самое позднее послезавтра Россия сама развалится, и начнется дивный, новый мир», — американцы все сильнее становятся похожи на то, что они сами же сотворили в 2014-м на «незалежной».

Россия продолжит идти своим путем

Что дальше?

Наверное, в следующем году выйдет новый доклад Атлантического совета с новым-старым сценарием, а точнее с набором воззваний, какой должна быть «новая демократическая» Россия, принципиально ничем не отличающегося от «Russia after Putin». Гозман напишет новую статью, которую прочтут полтора человека…

А современная Россия продолжит идти своим путем, сосредотачиваясь, укрепляясь и все более отдаляясь от США.

Для национальных интересов нашей страны доклады Атлантического совета — скорее плюс. Они иллюстрируют правильность нашего курса, за что мы весьма признательны Ослунду и Ко. Сочувствуем Эшфорд и Берроузу: увы, их призыв хоть чуть-чуть «протрезветь», скорее всего, не будет услышан ни коллегами по Совету, ни тем более в администрации Байдена. Кризис целеполагания — это то, во что Штаты вляпались по собственной вине. Выбраться из него американскому истеблишменту будет очень непросто.

Так что абсолютно права была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 18 марта объявившая, что Вашингтон своим поведением завел в тупик не только отношения с Москвой, но и собственную идеологию.