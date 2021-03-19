Песков жестко ответил на заявление Брюсселя о «лидерах оппозиции»

Москва, 19 марта. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на выпад ЕС о якобы политической ответственности за судьбу «лидеров российской оппозиции».

Он выразил несогласие с позицией Евросоюза о будто бы причастности президента к якобы происходящему с «лидерами оппозиции». Песков выступил перед журналистами.

«Нет, безусловно, мы категорически не согласны с подобными заявлениями», — заявил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о готовности страны ответить на санкции ЕС. Ограничительные меры ввели из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

«Берлинский пациент» неоднократно нарушал правила условно-досрочного освобождения. ФСИН указывала на несоблюдения предписаний Навальным как до лечения в Германии, так и после.