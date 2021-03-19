 Российские педагоги запишут серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана

Ташкент, 19 марта. Российские учителя и методисты — участники совместного гуманитарного проекта «Класс!» Минпросвещения России и Министерства народного образования Республики Узбекистан — подготовят серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Минпросвещения РФ, материалы готовятся по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания.

Над учебниками для учеников 2–11 классов по русскому языку как иностранному со страновой спецификой работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А. И. Герцена.

По информации ФАН, видеозанятия можно будет посмотреть по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Телеуроки будут доступны уже в четвертой четверти этого учебного года.

В ведомстве пояснили, что Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом по ряду направлений: отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработка учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

В этом году в Узбекистан направлены 100 российских специалистов. Цель данного проекта — повысить качество преподавания русского языка и обучения на русском языке в Республике Узбекистан.

В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14-ти регионах Узбекистана, протестировали более четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

«В 2021 году российские методисты продолжают с февраля проводить тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного, оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывают семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка», — заявили ФАН в пресс-службе ведомства.

С марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре ее начнут внедрять в других школах Узбекистана.