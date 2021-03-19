Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Российские педагоги запишут серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана

 Российские педагоги запишут серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана

Ташкент, 19 марта. Российские учителя и методисты — участники совместного гуманитарного проекта «Класс!» Минпросвещения России и Министерства народного образования Республики Узбекистан — подготовят серию телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Минпросвещения РФ, материалы готовятся по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания.

Над учебниками для учеников 2–11 классов по русскому языку как иностранному со страновой спецификой работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А. И. Герцена.

По информации ФАН, видеозанятия можно будет посмотреть по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Телеуроки будут доступны уже в четвертой четверти этого учебного года.

В ведомстве пояснили, что Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом по ряду направлений: отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработка учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

В этом году в Узбекистан направлены 100 российских специалистов. Цель данного проекта — повысить качество преподавания русского языка и обучения на русском языке в Республике Узбекистан.

В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14-ти регионах Узбекистана, протестировали более четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

«В 2021 году российские методисты продолжают с февраля проводить тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного, оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывают семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка», — заявили ФАН в пресс-службе ведомства.

С марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре ее начнут внедрять в других школах Узбекистана.

Новости партнеров