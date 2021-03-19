Британия сообщила о «создании помех» Россией для передачи сигналов самолетам на Кипре

Лондон, 19 марта. Военная разведка Великобритании считает, что Россия пытается создавать помехи для передачи сигналов на самолеты, которые базируются на британской авиабазе на Кипре.

Об этом сообщает британское издание Times, ссылаясь на собственный источник в разведке.

«Россия пытается создавать помехи для взлетающих самолетов, что проходит в рамках ее деятельности на пороге конфликта», — сказал представитель военной разведки Великобритании.

Как отмечает британское издание, Россия якобы не раз пыталась препятствовать передаче сигналов для транспортного самолета Airbus A400M, который совершал взлет с базы Акротири, расположенной на Кипре. Самолет перевозил военнослужащих.

На Западе часто звучат заявления о некой «российской угрозе», на что Москва не раз отмечала, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что в Североатлантическом альянсе отлично об этом знают. Мнимая «угроза» используется как повод для размещения большего количества техники и батальонов близ границ РФ.

Ранее в МИД России отреагировали на заявление Лондона об усилении ядерного потенциала.