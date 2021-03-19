Ненашева рассказала, как третий муж отреагировал на новость о ее аборте

Москва, 19 марта. Эстрадная певица Галина Ненашева рассказала об отношениях с третьим мужем. Заслуженная артистка призналась, что делала аборт от супруга.

О третьем муже Ненашевой нет почти никакой информации, известно лишь, что его звали Борис. Он работал с певицей в одном коллективе, причем мужчину пригласил туда второй супруг артистки Владимир Ненашев.

«Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным», — вспоминает исполнительница о Борисе.

Галина Ненашева забеременела от третьего мужа, но решила не оставлять ребенка и отправилась на аборт, поскольку в тот момент ее чувства к супругу уже угасли. Новость о прерванной беременности сильно расстроила Бориса.

«Он потом чуть с ума не сошел. Он хорошо к детям всегда относился. Хороший был человек, но рано умер. Я просто в один момент не захотела с ним жить. Мы с ним разводиться за ручку шли», — поделилась заслуженная артистка в программе «Судьба человека».

Своим первым мужем Галина Ненашева называет балетмейстера Владимира Колчанова, хотя официально их брак не был зарегистрирован. Эстрадная исполнительница родила от гражданского супруга сына Леонида. Артистка прожила с Колчановым четыре года, но затем узнала о его изменах. Ненашева нашла избранника у любовницы по следам на снегу.