Лавров рассказал о готовности РФ к непростому развитию отношений с США

Москва, 19 марта. Российская Федерация готова к непростому развитию ситуации в отношениях с Соединенными Штатами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом российский министр иностранных дел рассказал во время заседания попечительского совета фонда Горчакова. Помимо этого, Лавров напомнил, что российская сторона будет готова к взаимодействию с Вашингтоном «только в тех областях, которые нам интересны, и только на условиях, которые нам выгодны».

«Так что ситуация (в отношениях с США — Прим. ред.), на самом деле, непростая, но мы готовы к такому развитию событий», — подчеркнул он.

Помимо этого, глава МИД России добавил, что в нынешних условиях возрастает роль международных контактов по линии гражданских обществ.