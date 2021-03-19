Болгары опасаются за свое будущее после слов Байдена о Путине

София, 19 марта. Читатели болгарских СМИ бурно отреагировали на выпады президента США Джо Байдена в адрес России.

Высказывания главы Белого дома в ходе интервью американскому телеканалу «взорвали» все мировые СМИ. Болгария не стала исключением. Читатели независимо от политических предпочтений сошлись во мнении, что подобные заявления далеки от реальной дипломатии.

«Надеюсь, мы от этих вояк не пострадаем», — прокомментировал поступок Байдена один из читателей.

Другой пользователь Сети выразил опасение, что президент США может перепутать «красную кнопку» с кнопкой смыва в туалете. Он предположил, что Байден в силу возраста потерял связь с реальностью.

«Это какой-то колхоз и отсутствие воспитания! Недопустимо вести дипломатию в таких выражениях. Пусть американцы обратят внимание, какого лидера они себе выбрали», — написал еще один интернет-пользователь.

Если бы Соединенные Штаты почувствовали свое превосходство перед РФ, то уже напали бы на нее, отметил читатель болгарских СМИ. По его словам, российская система обороны не позволит Западу предпринять агрессивные действия. Поэтому Байден только и может высказываться в сторону Москвы самым недипломатичным способом, заключил он.

Ранее британцы назвали Байдена самым позорным президентом США за всю историю.