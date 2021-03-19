Турецкие командиры учат украинских силовиков воевать в городских условиях

Москва, 19 марта. Турецкие военные инструкторы будут обучать украинских силовиков вести бой в городских условиях. О том, что украинские власти решили договориться с Анкарой о помощи в военной подготовке, сообщает Telegram-канал «Сварщики», ссылаясь на свои источники.

«В конце мая этого года на Украину прибудут турецкие военные специалисты, которые до середины июля проведут для военнослужащих ВСУ курс по ведению боевых действий в населенных пунктах», — сообщается на канале.

Украинские генералы проявили небывалый интерес к опыту турецких военных, полученный в ходе войны в Нагорном Карабахе. Именно поэтому среди тех, кто будет учить украинских силовиков, есть и те, кто непосредственно участвовал в недавней 44-дневной войне Азербайджана с Арменией.

Анкара уже не в первый раз помогает Киеву. Так, в 2017 году Турция обещала к 2021 году предоставить Украине финансовую помощь в объеме 15 миллионов долларов для войны в Донбассе. Эти средства были потрачены на закупку турецкого оружия.

Тогда было заключено соответствующее межправительственное соглашение. Оно предполагало краткосрочную подготовку солдат ВСУ в турецких учебных центрах. Но помощь эта не совсем бескорыстна. Турция в обмен на свою помощь планировала получить военные технологии, доставшиеся Украине в наследство от СССР.

Как ранее сообщал ФАН, новая война в Донбассе практически неизбежна: стороны конфликта фактически вернулись на позиции, которые они занимали до разведения сторон.