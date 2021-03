Грандиозное падение: как Харви Вайнштейн потерял свою жизнь

19 марта 1952 года родился Харви Вайнштейн — гениальный американский кинопродюсер, лауреат престижных премий и главный антигерой движения #MeToo. К своему 69-летию он пришел с рухнувшей карьерой, однако имя его навсегда вписано в историю мировой культуры, пусть и неоднозначным образом. Рассказываем о падении голливудского небожителя и скандальном следе, что он оставил в истории.

Мальчик из еврейской семьи и уроженец Нью-Йорка, продюсерским делом Вайнштейн начал заниматься после университета. Начав с организации рок-концертов, он вместе с братом пришел к их общей мечте — созданию кинофильмов. И уже в конце 1970-х годов они основали независимую компанию Miramax, трогательно назвав ее в честь родителей. Предпринимательский талант позволил продюсеру и компании достаточно быстро «взлететь» и представлять публике настоящие шедевры, приносящие отличный доход. Годы шли, влияние братьев в Голливуде росло, и уже в 2005 году они вкладываются в раскрутку The Weinstein Company.

Сотни любимых зрителями и отмеченных престижными премиями лент, блистательная карьера не одного десятка звезд — идеальную жизнь и высокие достижения Вайнштейна перечеркнул скандал, с которого весь мир начал говорить о «темной изнанке» киноиндустрии.

Работа в Голливуде среди тысяч красивейших актрис — долгие годы Харви Вайнштейн имел репутацию настоящего сердцееда. Однако пару попыток остепениться киномагнат все же предпринял, но последний союз разрушили события 2017 года.

Внутри компаний, к которым приложил руку гений продюсирования, десятилетиями ходили слухи о неподобающем отношении к женской половине команды. Упорное молчание имело свои основания: фигура Вайнштейна была настолько весомой, что любые угрожающие его репутации действия могли просто-напросто закрыть дорогу в Голливуд молодым актрисам.

Волну откровений, ставшей разрушительным цунами для Вайнштейна, запустила Эшли Джадд, которая работала с продюсером еще в 1997 году. С ее слов мир узнал схему домогательств Харви Вайнштейна, которой он пользовался не один десяток раз: он приглашал женщин в номер отеля под предлогом обсудить рабочие вопросы и вынуждал делать ему массаж или наблюдать за тем, как он принимает душ. Наградой за покладистость жертвы был взлет ее карьеры — это уж Вайнштейн мог легко устроить. А вот в противном случае от творческих амбиций можно было бы отказываться.

После этого волна лишь поднялась: десятки актрис, в том числе первой величины, рассказывали о случаях сексуальных домогательств и насилия со стороны Вайнштейна. Роуз Макгоуэн призналась, что Харви изнасиловал ее, а позже заплатил за молчание круглую сумму. Итальянка Азия Ардженто шокировала публику признанием о принуждении к оральному сексу и последующей за этим многолетней постыдной связи с продюсером. Расследования о действиях Харви Вайнштейна опубликовали престижные издания The New York Times и The New Yorker, а открытые и шокирующие заявления озвучили десятки знаменитостей и сотрудников кинокомпании. Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Леа Сейду, Ума Турман, Кейт Бекинсэйл, Сальма Хайек — лишь некоторые имена женщин, на чью честь в той или иной мере успел посягнуть кинодел.

Скандал такого уровня имел страшные последствия последствия: осенью 2017 года Вайнштейн был уволен из собственной компании, а жена и брат отвернулись от него.

В мае 2018-го продюсер был арестован детективами полиции Нью-Йорка, однако судебные тяжбы продлились почти два года. В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения, а серия обвинений в его адрес породила так называемый эффект Вайнштейна.

Ни Голливуд, ни любая другая крупная индустрия не остались прежними после этого эпизода. Женщины перестали молчать о неподобающем поведении со стороны мужчин, весь мир узнал термин «харассмент», а карьеры тех, кто нагло пользовался своим положением и злоупотреблял властью, были беспощадно разрушены.

В одном из интервью бывший продюсер выразил опасения в том, что его забудут. Однако вряд ли можно забыть имя человека, чьи разрушительные когда-то действия стали толчком к новому этапу борьбы женщин за свои права и достойное место в этом мире.