МВД подтвердило информацию ФАН о задержании угрожавших медиуму Высоцкому вымогателей

Видное, 19 марта. В ГУ МВД России по Московской области подтвердили информацию ФАН о задержании мошенников, вымогавших деньги у известного экстрасенса Дениса Высоцкого. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что участник одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Денис Высоцкий обратился в полицию, заявив о вымогательстве и угрозах.

Полицейские решили взять подозреваемых в вымогательстве с поличным. По указанию стражей порядка мужчина назначил мошенникам встречу возле японского кафе в городе Видное Московской области. На встречу пришли двое — 31-летний уроженец Азербайджана и 25-летний сельчанин из Бугульминского района Татарстана. Во время передачи части денег их задержали с участием спецназа Росгвардии.

По данным правоохранительных органов, в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Если вина задержанных будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее шаманка Кажетта, комментируя инцидент с Высоцким, рассказала ФАН, что у экстрасенсов абсолютно нет защиты от аферистов. Шаманка предположила, что у Высоцкого «идет откуп судьбы», и посоветовала ему не переживать. Кроме того, она предрекла глобальные перемены, которые в скором времени ждут всех нас. Она добавила при этом, что и сама становилась жертвой мошенников.

ФАН решил разобраться, как часто маги попадают в подобные ситуации, и вспомнил пять других громких историй, когда знаменитые экстрасенсы оказывались связанными с преступлениями и несчастными случаями.